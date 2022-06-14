Госдума вводит уголовную ответственность за сотрудничество с иностранными спецслужбами

Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект о защите национальных интересов от новых форм преступной деятельности и угроз государственной безопасности.

Документом предполагается введение уголовной ответственности за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Для этого в Уголовном кодексе даже может появиться новая статья — 275.1: "Осуществление гражданином РФ конфиденциального сотрудничества со специальной службой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями". Депутаты предлагают наказывать за соответствующее преступление лишением свободы сроком до восьми лет, а штраф может составить до одного млн рублей. Однако законопроектом предусмотрена возможность освобождения от ответственности при добровольном и своевременном информировании компетентных государственных органов о таком сотрудничестве, если гражданин при этом не попытался выполнить полученное задание, а в его действиях не содержится иного состава преступления.

В случае окончательного принятия законопроекта уголовная ответственность также будет грозить за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности российского государства. Кроме штрафов также предусматривается лишение свободы сроком от двух до четырёх лет, а в том случае, если преступные призывы распространяются через СМИ или Интернет, срок может вырасти до пяти лет.