Продюсер сериала "Оттепель" возглавит департамент кинематографии Минкульта
Продюсер "Оттепели" Давиденко возглавит департамент кинематографии Минкульта
Продюсер кинокартины "Географ глобус пропил" и сериала "Оттепель" Дмитрий Давиденко. Фото © SNC media
Новым руководителем департамента кинематографии и цифрового развития российского Министерства культуры станет продюсер кинокартины "Географ глобус пропил" и сериала "Оттепель" Дмитрий Давиденко. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта. Он сменит Светлану Максимченко, которая занимала эту должность с августа 2020 года.
"Продюсер и киновед, кандидат искусствоведения Дмитрий Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ в начале июля", — подтвердили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что кабмин одобрил предложение МИД РФ расторгнуть Меморандум о взаимопонимании с США в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ от 2 сентября 1998 года.