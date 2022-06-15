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Опубликовано 15 июня 2022, 07:46

Продюсер сериала "Оттепель" возглавит департамент кинематографии Минкульта

Продюсер "Оттепели" Давиденко возглавит департамент кинематографии Минкульта

Продюсер кинокартины "Географ глобус пропил" и сериала "Оттепель" Дмитрий Давиденко. Фото © SNC media

Продюсер кинокартины "Географ глобус пропил" и сериала "Оттепель" Дмитрий Давиденко. Фото © SNC media

Новым руководителем департамента кинематографии и цифрового развития российского Министерства культуры станет продюсер кинокартины "Географ глобус пропил" и сериала "Оттепель" Дмитрий Давиденко. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта. Он сменит Светлану Максимченко, которая занимала эту должность с августа 2020 года.

"Продюсер и киновед, кандидат искусствоведения Дмитрий Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ в начале июля", — подтвердили в ведомстве.

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Ранее Лайф писал, что кабмин одобрил предложение МИД РФ расторгнуть Меморандум о взаимопонимании с США в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ от 2 сентября 1998 года.

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Анатолий Симоненко
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