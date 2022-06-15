Продюсер сериала "Оттепель" возглавит департамент кинематографии Минкульта

Новым руководителем департамента кинематографии и цифрового развития российского Министерства культуры станет продюсер кинокартины "Географ глобус пропил" и сериала "Оттепель" Дмитрий Давиденко. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта. Он сменит Светлану Максимченко, которая занимала эту должность с августа 2020 года.