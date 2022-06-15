В Госдуме рассказали, кто пострадает от продажи фабрик IKEA в России

Больше всего от продажи фабрик IKEA в России пострадают европейцы. Сокращая бизнес в РФ, компания делает вынужденный, но не вполне обдуманный шаг. Об этом в беседе с RT заявил председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.

"Я думаю, что больше сожалеть придётся европейцам, которые приносят в жертву национальную экономику геополитическим амбициям англо-саксонского мира. Я считаю, что IKEA делает вынужденный, но не вполне обдуманный шаг, о котором она не будет сожалеть, а уже сожалеет", — сказал он.

По словам Гутенёва, конечно, уход привычных для россиян брендов вызывает дискомфорт и неудобство, однако уже сейчас активно ведутся переговоры с рядом крупных производителей из Восточной Азии, Турции и стран Латинской Америки.