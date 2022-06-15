Бойцы ВСУ ведут с "Азота" обстрел освобождённых районов Северодонецка

Вооружённые силы Украины ведут активный обстрел кварталов Северодонецка, которые находятся под контролем Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"Сейчас идёт достаточно жёсткий обстрел Северодонецка. Именно сейчас по территориям, которые уже освобождены, на которые пытаются даже возвращаться люди, мирные жители. По ним сейчас ведётся обстрел с территории "Азота", — рассказал он в эфире "Соловьёв Live".

Мирные жители из прилегающих к химкомбинату кварталов уже эвакуированы. По словам посла, по городу также ведут обстрел украинские военные, которые заняли позиции на Привольнянском плацдарме в районе Лисичанска.