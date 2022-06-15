Франция отрицает передачу ВСУ кассетных боеприпасов

В МИД Франции опровергают информацию о поставках кассетных боеприпасов на Украину и настаивают, что страна придерживается международных договорённостей, которые запрещают подобный тип вооружения.

"Утверждения, циркулирующие в российских СМИ и распространяемые в социальных сетях, о том, что Франция поставляет Украине кассетные боеприпасы, являются абсолютно ложными", — сообщили на брифинге во внешнеполитическом ведомстве республики в ответ на просьбу прокомментировать заявление СК РФ о том, что ВСУ ведут обстрелы Донецка в том числе и кассетными снарядами французского производства.