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Опубликовано 15 июня 2022, 13:58

Франция отрицает передачу ВСУ кассетных боеприпасов

В МИД Франции опровергают информацию о поставках кассетных боеприпасов на Украину и настаивают, что страна придерживается международных договорённостей, которые запрещают подобный тип вооружения.

"Утверждения, циркулирующие в российских СМИ и распространяемые в социальных сетях, о том, что Франция поставляет Украине кассетные боеприпасы, являются абсолютно ложными", — сообщили на брифинге во внешнеполитическом ведомстве республики в ответ на просьбу прокомментировать заявление СК РФ о том, что ВСУ ведут обстрелы Донецка в том числе и кассетными снарядами французского производства.

Как заверили в министерстве, Франция полностью соблюдает обязательства в рамках Конвенции Осло по кассетным боеприпасам, участником которой она является и к которой Россия решила не присоединяться.

МО РФ: Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами село в Херсонской области
МО РФ: Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами село в Херсонской области

На днях в ДНР заявили, что Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всё время конфликта. ВСУ использовали артиллерию натовского калибра 155 мм. Обстрелы велись с интервалом в несколько минут, за день по городу было выпущено свыше ста снарядов. Республика запросила дополнительную помощь у России. При этом в Кремле заявили, что усиление обстрелов Донецка "не лезет ни в какие ворота".

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ТАСС / Валентин Спринчак

Николь Вербер
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