Си Цзиньпин предложил Путину сыграть роль в конфликте на Украине
Си Цзиньпин. Фото © Lintao Zhang / Getty Images
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность оказать содействие в урегулировании ситуации на Украине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
"Все заинтересованные стороны должны занять ответственную позицию, добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса. Китай готов продолжать играть свою конструктивную роль в этом отношении", — сказал Си Цзиньпин.
Ранее Лайф сообщал, что Си Цзиньпин поручил найти способ помочь России без нарушения санкций. Согласно информации представителя американской власти, Пекин якобы также ищет "другие благоприятные возможности" в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Россию.