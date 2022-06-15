Си Цзиньпин предложил Путину сыграть роль в конфликте на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность оказать содействие в урегулировании ситуации на Украине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Все заинтересованные стороны должны занять ответственную позицию, добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса. Китай готов продолжать играть свою конструктивную роль в этом отношении", — сказал Си Цзиньпин.