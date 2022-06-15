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Опубликовано 15 июня 2022, 14:01

Си Цзиньпин предложил Путину сыграть роль в конфликте на Украине

Си Цзиньпин. Фото © Lintao Zhang / Getty Images

Си Цзиньпин. Фото © Lintao Zhang / Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность оказать содействие в урегулировании ситуации на Украине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Все заинтересованные стороны должны занять ответственную позицию, добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса. Китай готов продолжать играть свою конструктивную роль в этом отношении", — сказал Си Цзиньпин.

Ранее Лайф сообщал, что Си Цзиньпин поручил найти способ помочь России без нарушения санкций. Согласно информации представителя американской власти, Пекин якобы также ищет "другие благоприятные возможности" в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Россию.

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Оксана Попова
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