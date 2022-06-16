"Кровь детей Донбасса": Слуцкий выдвинул обвинения политикам США

Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий, оценивая сообщения о новом транше США военной помощи Украине, заявил, что Вашингтон продолжает финансировать проект "анти-Россия", а у американских политиков на руках — кровь детей Донбасса.

"Поражение марионеточного киевского режима для США будет означать крах проекта "анти-Россия" и всех усилий по "недопущению ресоветизации", как выразилась госпожа (Хиллари) Клинтон в бытность исполнения полномочий госсекретаря. Поэтому и приказы отдаются не вести дальше переговоры с российской стороной, а убийства мирных граждан из американского оружия расцениваются, очевидно, как очередной "сопутствующий ущерб" в борьбе с якобы "российской агрессией", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Тем не менее, полагает Слуцкий, именно на руках американских политиков "теперь кровь детей Донбасса". Глава профильного думского комитета подчеркнул, что именно они несут "равную ответственность с украинскими нацистами за гибель гражданского населения".

Слуцкий пишет, что Америка "маниакально продолжает поддерживать так называемую боеготовность нацбатальонов и ВСУ", хотя даже среди западных экспертов и военных аналитиков всё меньше тех, кто верит в победу Украины на поле боя. Оружие, которое отправляется на Украину, в дальнейшем может попасть в третьи страны, предполагает политик.

"В Вашингтоне ранее уже признали, что поставляемая Западом "военная помощь" Украине частично оказывается на чёрном оружейном рынке. Обеспокоенность из-за этого также выражали как в Интерполе, так и в ООН", — напомнил Слуцкий.