Мединский рассказал о главном выводе из созвонов с украинской делегацией

Российская и украинская делегации продолжают переговоры по решению ситуации в Незалежной, однако Киев хочет вести диалог в другом ключе. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава делегации Владимир Мединский.

"Мы созваниваемся периодически, но украинская сторона не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись", — сказал он в беседе с ТАСС на полях международного экономического форума в Петербурге.