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Опубликовано 16 июня 2022, 09:28

Мединский рассказал о главном выводе из созвонов с украинской делегацией

Мединский рассказал об отказе Украины вести переговоры с Россией в прежнем ключе

Российская и украинская делегации продолжают переговоры по решению ситуации в Незалежной, однако Киев хочет вести диалог в другом ключе. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава делегации Владимир Мединский.

"Мы созваниваемся периодически, но украинская сторона не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись", — сказал он в беседе с ТАСС на полях международного экономического форума в Петербурге.

В Кремле заявили, что российско-украинские переговоры заглохли
В Кремле заявили, что российско-украинские переговоры заглохли

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна, так как Киев вышел из переговоров. Он также подчеркнул, что подобная встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.

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Александра Васильева
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