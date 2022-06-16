Мединский рассказал о главном выводе из созвонов с украинской делегацией
Мединский рассказал об отказе Украины вести переговоры с Россией в прежнем ключе
Российская и украинская делегации продолжают переговоры по решению ситуации в Незалежной, однако Киев хочет вести диалог в другом ключе. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава делегации Владимир Мединский.
"Мы созваниваемся периодически, но украинская сторона не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись", — сказал он в беседе с ТАСС на полях международного экономического форума в Петербурге.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна, так как Киев вышел из переговоров. Он также подчеркнул, что подобная встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.
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