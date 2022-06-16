Угрозы ударить по Крымскому мосту сочли попыткой укрепить боевой дух ВСУ
Сенатор Ковитиди сочла угрозы ударить по Крымскому мосту попыткой укрепить боевой дух ВСУ
Заявление о планах по уничтожению Крымского моста, озвученное генерал-майором ВСУ Дмитрием Марченко, является надуманным и призвано укрепить дух украинских военнослужащих. Об этом в беседе с RT заявила сенатор Ольга Ковитиди.
"Крымский мост стоял и будет стоять <...> Любые заявления о посягательствах на Крымский мост надуманны и обусловлены политическими декларациями для укрепления духа прежде всего украинской армии, терпящей серьёзные поражения", — сказала она.
Ковитиди добавила, что народ Украины недоволен президентом Владимиром Зеленским. Также она отметила, что американские многомиллиардные вложения "в провальный украинский проект" привели США на порог великой экономической депрессии.
Ранее Лайф сообщал, что украинский генерал-майор Дмитрий Марченко пригрозил ударом ВСУ по Крымскому мосту: транспортная артерия, по его словам, является целью номер один для украинских военнослужащих.
ТАСС / Сергей Мальгавко