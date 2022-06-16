Угрозы ударить по Крымскому мосту сочли попыткой укрепить боевой дух ВСУ

Заявление о планах по уничтожению Крымского моста, озвученное генерал-майором ВСУ Дмитрием Марченко, является надуманным и призвано укрепить дух украинских военнослужащих. Об этом в беседе с RT заявила сенатор Ольга Ковитиди.

"Крымский мост стоял и будет стоять <...> Любые заявления о посягательствах на Крымский мост надуманны и обусловлены политическими декларациями для укрепления духа прежде всего украинской армии, терпящей серьёзные поражения", — сказала она.

Ковитиди добавила, что народ Украины недоволен президентом Владимиром Зеленским. Также она отметила, что американские многомиллиардные вложения "в провальный украинский проект" привели США на порог великой экономической депрессии.