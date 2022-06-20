Поддержка венграми Закарпатья "Операции Z" обеспокоила Киев

Киев стала всё больше тревожить лояльность венгерского меньшинства Украины к политике и действиям Москвы, пишет The New York Times. "Пророссийская пропаганда", идущая от Будапешта, очень влияет на настроения этнических венгров. В американском издании считают, что положение жителей Донбасса очень напоминает положение населения Закарпатья.

"Я думаю, что это главная причина войны, а не то, что говорит Украина", — цитирует газета проректора Закарпатского венгерского института Дьюлу Фодор, считающую, что Россия в ходе специальной военной операции защищает русскоязычное меньшинство.

Как пишет автор статьи, венгры имеют возможность смотреть телеканалы со своей исторической родины, лидер которой Виктор Орбан поддерживает руководство России. А это даёт им, в отличие от жителей других регионов Украины, возможность видеть и знать альтернативную точку зрения и принимать свои решения. В статье говорится, что "в приграничных городах недоверие к киевскому режиму прямо-таки витает в воздухе".

Упоминается и закон об образовании на украинском языке, который венгры восприняли как нарушение конституционных прав. Народ, сообщает газета, также сетует на поступавшие от неизвестных абонентов СМС на украинском языке: "Украина для украинцев. Слава нации! Смерть врагам!" А заканчивались они угрозами в адрес этнических венгров: "Мадьяр на ножи!" Несмотря на то что такие прецеденты выдаются там за "российские провокации", далеко не все этнические венгры считают Украину непорочной.

"Большинству детей и родителей не нужен украинский язык, они не считают эту страну своей родиной", — говорит председатель Демократического союза венгров Украины Ласло Зубанич.