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Регион
Опубликовано 20 июня 2022, 18:56

В ГД оценили законопроект ЕР о компенсациях за вред жизни волонтёров

Депутат Бичаев назвал закон ЕР о компенсациях для волонтёров назревшей инициативой

Законопроект о компенсациях за вред жизни или здоровью волонтёров, который "Единая Россия" внесла в Госдуму, направлен на то, чтобы дать уверенность добровольным помощникам в завтрашнем дне, а также обеспечить их государственными гарантиями. Об этом в беседе с Лайфом рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артём Бичаев.

"Единая Россия" внесла законопроект о компенсациях за вред жизни волонтёров
"Единая Россия" внесла законопроект о компенсациях за вред жизни волонтёров

Он подчеркнул, что волонтёрство сегодня вышло уже на такой высокий уровень, что это нельзя назвать простой помощью. Зачастую добровольцы помогают другим людям, рискуя собственной жизнью и здоровьем. Кроме того, ребята нередко оказываются первыми там, где ещё нет ни сотрудников МЧС, ни правоохранителей. За такую самоотверженность и смелость государство должно быть им благодарно, убеждён парламентарий.

"Это назревшая инициатива, и мы, как партия "Единая Россия", партия президента, просто обязаны были такую инициативу выдвинуть, что, собственно, и сделали. <...> Сейчас есть такие выплаты в ряде регионов — Башкирии, Ульяновске, Иркутске и Подмосковье, но нет единой системы, единых правил, которые устанавливали бы эти выплаты", — подчеркнул Бичаев.

Волонтёры из Подмосковья и ДНР объединятся, чтобы наладить поставки гумпомощи в Донбасс
Волонтёры из Подмосковья и ДНР объединятся, чтобы наладить поставки гумпомощи в Донбасс

Ранее Лайф писал, что Сбер создаёт всероссийский сервис для поддержки людей и работы волонтёров. В нём собраны актуальные продукты, рекомендации и инструменты для улучшения жизни. Каждый раздел на сайте соответствует определённой социальной сфере жизнедеятельности человека.


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Наталья Исакова
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