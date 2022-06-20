В ГД оценили законопроект ЕР о компенсациях за вред жизни волонтёров

Законопроект о компенсациях за вред жизни или здоровью волонтёров, который "Единая Россия" внесла в Госдуму, направлен на то, чтобы дать уверенность добровольным помощникам в завтрашнем дне, а также обеспечить их государственными гарантиями. Об этом в беседе с Лайфом рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артём Бичаев.

Он подчеркнул, что волонтёрство сегодня вышло уже на такой высокий уровень, что это нельзя назвать простой помощью. Зачастую добровольцы помогают другим людям, рискуя собственной жизнью и здоровьем. Кроме того, ребята нередко оказываются первыми там, где ещё нет ни сотрудников МЧС, ни правоохранителей. За такую самоотверженность и смелость государство должно быть им благодарно, убеждён парламентарий.

"Это назревшая инициатива, и мы, как партия "Единая Россия", партия президента, просто обязаны были такую инициативу выдвинуть, что, собственно, и сделали. <...> Сейчас есть такие выплаты в ряде регионов — Башкирии, Ульяновске, Иркутске и Подмосковье, но нет единой системы, единых правил, которые устанавливали бы эти выплаты", — подчеркнул Бичаев.