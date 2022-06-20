Кузнецова рассказала о мерах поддержки беженцев из Донбасса

Одна из актуальных на данный момент проблем, с которыми, в частности, обращаются за помощью к партии "Единая Россия", связана с беженцами из республик Донбасса. О том, какие меры поддержки им оказывают в нашей стране, рассказала глава комиссии генсовета ЕР по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Кузнецова рассказала о мерах поддержки в РФ для беженцев из Донбасса. Видео © LIFE

Она отметила, что свыше 1,5 миллиона жителей Донбасса пересекли границу с РФ с февраля 2022-го. За это время на территории нашей страны были развёрнуты сотни пунктов временного пребывания. Там же приезжих обеспечивают питанием и медицинской помощью в случае необходимости. Кроме того, на базе общественных приёмных партии действует центр правовой поддержки, где людям оказывается помощь в оформлении различных документов.

"Сейчас выплачивается единовременное пособие 10 тысяч рублей. Для тех, кто решил остаться в пунктах временного размещения на территории Донбасса, Россией оказывается помощь местным жителям. Действует 20 центров гуманитарной поддержки. Регулярно доставляются как местным жителям, так и в социальные учреждения гуманитарные грузы. В ближайшее время при поддержки ЕР будут открываться центры правовой поддержки, досуговые центры, часть уже открыта", — отметила Кузнецова.

Она подчеркнула, что российская сторона привлекает внимание международных организаций к массовым правонарушениям в республиках Донбасса с 2014 года. Однако никто не посчитал эту тему важной и серьёзной, поэтому всё привело к экстренной эвакуации граждан ДНР и ЛНР в РФ. Стоит отметить, что сегодня, 20 июня, ООН отмечает Всемирный день беженцев. При этом организация до сих пор хранит молчание по поводу преступлений Киева. Этим, по мнению Кузнецовой, ООН в очередной раз доказывает свою политизированность.

"К сожалению, мы сегодня наблюдаем ситуацию, когда международные правовые организации демонстрируют свою политизированность и беззубость. Как будто они не видят и не слышат этих проблем. <...> Но Россия слышит, и Россия своих не бросает", — заключила вице-спикер Госдумы.