Базовым самолётом авиапарка "Аэрофлота" может стать отечественный Ту-214

Отечественный пассажирский самолёт Ту-214 рассматривается национальным авиаперевозчиком "Аэрофлот" как возможная базовая модель авиапарка. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Ту-214 — одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности "Аэрофлот", как одну из базовых моделей", — отметил Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Министр уточнил, что переходить на Ту-214 авиакомпания планирует "потихоньку в процессе".

Ту-214 — усовершенствованная версия самолёта Ту-204-100. У этой модели увеличенная взлётная масса и повышенная дальность полёта. Самолёты Ту-214 уже используются в нескольких российских авиакомпаниях с 2001 года на авиалиниях протяжённостью более 5000 километров.