Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 июня 2022, 21:40

Базовым самолётом авиапарка "Аэрофлота" может стать отечественный Ту-214

Глава Минтранса Савельев: Ту-214 может стать базовым самолётом "Аэрофлота"

Отечественный пассажирский самолёт Ту-214 рассматривается национальным авиаперевозчиком "Аэрофлот" как возможная базовая модель авиапарка. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Ту-214 — одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности "Аэрофлот", как одну из базовых моделей", — отметил Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Министр уточнил, что переходить на Ту-214 авиакомпания планирует "потихоньку в процессе".

Ту-214 — усовершенствованная версия самолёта Ту-204-100. У этой модели увеличенная взлётная масса и повышенная дальность полёта. Самолёты Ту-214 уже используются в нескольких российских авиакомпаниях с 2001 года на авиалиниях протяжённостью более 5000 километров.

"Аэрофлот" закажет у "Ростеха" "Суперджеты" и Ту-214
"Аэрофлот" закажет у "Ростеха" "Суперджеты" и Ту-214

Ранее Лайф сообщал, что "Аэрофлот" подпишет контракт на покупку 300 самолётов МС-21.

BannerImage

Tupolev.ru

Арина Родионова
  • Новости
  • аэрофлот
  • Виталий Савельев
  • Авиаперелеты
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar