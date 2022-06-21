Депутат предложил схему ускоренной регистрации лекарств

В Госдуме предложили упростить систему регистрации новых российских лекарств, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на председателя подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета Александра Петрова. Издание отмечает, что готовящийся законопроект также позволит ускорить процесс изучения побочных эффектов уже существующих препаратов.

Как пишет газета, упростить регистрацию предлагается благодаря сокращению бюрократических процедур. Также поможет электронный документооборот и ускоренный вывод на рынок. А за счёт увеличения числа клинических баз можно будет эффективнее исследовать неизвестное позитивное и негативное влияние уже существующих препаратов. В пример приводится популярное средство для повышения потенции. Его разрабатывали как лекарство при стенокардии, а обнаружили "эффект совершенно иного характера", сказал депутат.

Для определения приоритетов необходимо будет разработать систему треков. Она разделит лекарства на те, которым нужна ускоренная регистрация, например в связи с чрезвычайной ситуацией, и остальные. Парламентарий считает, что отбором должна заниматься межведомственная комиссия.