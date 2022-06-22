Лайф снял установку таблички "Площадь ДНР" у Посольства США в Москве

"Я могу сказать, что я на этой улице родился, вот в этом доме вырос и очень хорошо знаю и эту площадь, и эти края. Это в буквальном смысле моё родное место. И я очень рад тому, что сейчас оно будет носить вот такое название", — сказал депутат.