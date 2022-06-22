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Регион
Опубликовано 22 июня 2022, 15:01

Лайф снял установку таблички "Площадь ДНР" у Посольства США в Москве

Напротив здания Посольства США в Москве уже установлена табличка "Площадь Донецкой Народной Республики". Лайф снял процесс на видео. Теперь у здания американской дипмиссии сменился адрес: площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9.

Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой дал комментарий. Видео © LIFE

Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой рассказал, что здесь он провёл всё детство и новому названию очень рад.

"Я могу сказать, что я на этой улице родился, вот в этом доме вырос и очень хорошо знаю и эту площадь, и эти края. Это в буквальном смысле моё родное место. И я очень рад тому, что сейчас оно будет носить вот такое название", — сказал депутат.

Он также добавил, что в ближайшее время власти рассмотрят возможность переименования места перед Посольством ФРГ в честь Луганской Народной Республики. Комментируя предложение изменить название улицы американского посольства, Толстой отметил, что властям "жалко набережную". Решение по этому поводу будут принимать москвичи, заключил он.

Девять зданий Посольства США в Москве "переехали" на площадь ДНР
Девять зданий Посольства США в Москве "переехали" на площадь ДНР

Ранее Лайф рассказывал, что площадью ЛНР в Москве предложили назвать место у Посольства Германии. Депутаты Мосгордумы поддержали позицию москвичей о переименовании территории.


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Николь Вербер
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