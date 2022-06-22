Лайф снял установку таблички "Площадь ДНР" у Посольства США в Москве
Напротив здания Посольства США в Москве уже установлена табличка "Площадь Донецкой Народной Республики". Лайф снял процесс на видео. Теперь у здания американской дипмиссии сменился адрес: площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9.
Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой дал комментарий. Видео © LIFE
Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой рассказал, что здесь он провёл всё детство и новому названию очень рад.
"Я могу сказать, что я на этой улице родился, вот в этом доме вырос и очень хорошо знаю и эту площадь, и эти края. Это в буквальном смысле моё родное место. И я очень рад тому, что сейчас оно будет носить вот такое название", — сказал депутат.
Он также добавил, что в ближайшее время власти рассмотрят возможность переименования места перед Посольством ФРГ в честь Луганской Народной Республики. Комментируя предложение изменить название улицы американского посольства, Толстой отметил, что властям "жалко набережную". Решение по этому поводу будут принимать москвичи, заключил он.
Ранее Лайф рассказывал, что площадью ЛНР в Москве предложили назвать место у Посольства Германии. Депутаты Мосгордумы поддержали позицию москвичей о переименовании территории.
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