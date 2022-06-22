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Регион
Опубликовано 22 июня 2022, 11:53
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На мэра Чернобаевки совершено покушение

На мэра Чернобаевки Юрия Турулёва совершено покушение

Покушение совершено на главу посёлка Чернобаевка Херсонской области Украины. Чиновник получил ранение, но выжил, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в военно-гражданской администрации региона.

ЧП произошло утром на дороге, по которой ехал автомобиль Юрия Турулёва. Машина взорвалась на мине, которая была заложена в траве у перекрёстка, под забором жилого дома. Из-за взрыва у авто выбиты стёкла, она разбита, повреждения получили расположенные рядом здания. Никто из местных жителей и охраны не пострадал, у Турулёва лёгкое ранение.

На главу УСИН по Херсонской области было совершено покушение
На главу УСИН по Херсонской области было совершено покушение

Ранее СКР возбудил дело о покушении на убийство российского журналиста в ЛНР. Злоумышленникам также вменяется статья "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединённое с насилием".

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t.me / rian_ru

Андрей Бражников
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