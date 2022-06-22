На мэра Чернобаевки совершено покушение

Покушение совершено на главу посёлка Чернобаевка Херсонской области Украины. Чиновник получил ранение, но выжил, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в военно-гражданской администрации региона.

ЧП произошло утром на дороге, по которой ехал автомобиль Юрия Турулёва. Машина взорвалась на мине, которая была заложена в траве у перекрёстка, под забором жилого дома. Из-за взрыва у авто выбиты стёкла, она разбита, повреждения получили расположенные рядом здания. Никто из местных жителей и охраны не пострадал, у Турулёва лёгкое ранение.