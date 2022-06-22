Политолог и публицист Юрий Кот дал Киеву совет после слов министра – делегата при МИД Франции Клемана Бона о том, что ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет. По его мнению, украинцы продолжают с упорностью дятла расшибать себе лоб об эту евросоюзную "стену", за которую их не хотят пускать, о чём и говорят такие заявления еврочиновников.

"Перед смертью не надышишься. Все эти жалкие потуги Киева вокруг "вступления в ЕС" уже всех достали. Такое чувство, что украинцы на глазах у всего мира просто занимаются самоудовлетворением. Но они не видят истинной причины своих бед, которая заключается в том, что Украина отказалась от своего внеблокового статуса и потеряла возможность стать чем-то вроде Швейцарии, начав двигаться в сторону русофобии", — подчеркнул Кот в разговоре с РИА ФАН.

Он также напомнил, что в конце 2013 года Украина планировала подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Тогда Москва призвала Киев подумать о судьбе российских производителей, но понимания не добилась. А позже, подчеркнул Кот, Украина начала "кровавую вакханалию" и теперь не хочет задумываться о последствиях. Политолог посоветовал Незалежной изменить подход в отношениях с Москвой, не теряя связей с Европой.