Суд в России заочно арестовал офицера ВСУ, приказавшего заминировать Азовское море

Российский суд заочно арестовал командира 91-го движимого отряда заграждения ВСУ Вячеслава Харитоненко, который отдал приказ заминировать акваторию Азовского моря. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Следователи осмотрели место дислокации украинского подразделения, минировавшего акваторию Азовского моря. Видео © Следственный комитет РФ

В ведомстве рассказали, что Харитоненко и его подчинённые провели минирование 45 км береговой черты, а также прибрежной акватории Азовского моря в Мангушском районе Донецкой Народной Республики, о чём местным жителям не рассказали. Из-за детонации мин затонуло рыболовецкое судно, погибли четверо моряков, на пляже подорвались и погибли местная жительница и её внук.

"Харитоненко объявлен в федеральный и межгосударственный розыск, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", — сообщили в СК.

Следователям также удалось установить место дислокации 91-го движимого отряда заграждения ВСУ. В ходе осмотра было найдено около 20 неиспользованных мин, минирующее транспортное средство "Амфибия" и служебная документация. Все взрывоопасные предметы были уничтожены специалистами.