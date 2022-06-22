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Регион
Опубликовано 22 июня 2022, 19:58

США заявили о планах продолжать давление на Россию до конца спецоперации

Представитель Госдепа Прайс: США не намерены ослаблять давление на Россию до конца спецоперации

США намерены продолжать давление на Россию, и такой линии Вашингтон будет придерживаться как минимум до конца специальной военной операции на Украине. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Соединённые Штаты не планируют снижать давление на Кремль", пояснил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Прайс добавил, что США ожидают обсуждения происходящего на Украине в ходе предстоящих мероприятий в формате G20.

Мишустин заявил, что российская экономика справляется с санкционным давлением
Мишустин заявил, что российская экономика справляется с санкционным давлением

При этом в правительстве заявляют о росте экономики России вопреки санкциям и благодаря мерам, принимаемым президентом РФ, правительством и ЦБ.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
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