США заявили о планах продолжать давление на Россию до конца спецоперации
Представитель Госдепа Прайс: США не намерены ослаблять давление на Россию до конца спецоперации
США намерены продолжать давление на Россию, и такой линии Вашингтон будет придерживаться как минимум до конца специальной военной операции на Украине. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Соединённые Штаты не планируют снижать давление на Кремль", — пояснил представитель американского внешнеполитического ведомства.
Прайс добавил, что США ожидают обсуждения происходящего на Украине в ходе предстоящих мероприятий в формате G20.
При этом в правительстве заявляют о росте экономики России вопреки санкциям и благодаря мерам, принимаемым президентом РФ, правительством и ЦБ.
ТАСС / Zuma