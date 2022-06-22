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Регион
Опубликовано 22 июня 2022, 19:49

В Херсонской области поблагодарили Россию за помощь региону

Жительница Херсонской области поблагодарила Путина и всех россиян за гумпомощь

Жительница Херсонской области Елена Аксёнова поблагодарила Россию за гуманитарную помощь. По её словам, власти Украины бросили своих граждан здесь ещё до начала "Операции Z", а всё, что произошло после, Елена считает поворотом в лучшую сторону.

В Херсонской области заработал гуманитарный центр "Единой России". Видео © Telegram / "Единая Россия. Официально"

"Мы столкнулись с тем, что до всех этих событий мы были брошены нашим государством, так называемым президентом Зеленским, который не думал о нашей жизни. И, как ни странно, эти события, которые произошли, — это резкий поворот в лучшую сторону", — отметила женщина.

По её словам, в области заработал гуманитарный центр "Единой России", где люди могут найти то, в чём больше всего нуждаются. Жительница Херсонской области выразила благодарность лично президенту РФ Владимиру Путину и всем россиянам, которые помогают жителям Донбасса и освобождённых территорий Украины.

"Меня переполняют чувства патриотизма. Почему? Потому что мне вернули Родину. Огромное спасибо за это чувство", — заключила Аксёнова.

Заявления на получение паспорта РФ подали десятки тысяч жителей Херсонской области
Заявления на получение паспорта РФ подали десятки тысяч жителей Херсонской области

А ранее по всей Херсонской области запустили российское телевещание. Минобороны РФ позднее показало видео подключения региона к российскому ТВ.

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Telegram / "Единая Россия. Официально"

Иван Косицын
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