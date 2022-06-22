В Херсонской области поблагодарили Россию за помощь региону

Жительница Херсонской области Елена Аксёнова поблагодарила Россию за гуманитарную помощь. По её словам, власти Украины бросили своих граждан здесь ещё до начала "Операции Z", а всё, что произошло после, Елена считает поворотом в лучшую сторону.

В Херсонской области заработал гуманитарный центр "Единой России". Видео © Telegram / "Единая Россия. Официально"

"Мы столкнулись с тем, что до всех этих событий мы были брошены нашим государством, так называемым президентом Зеленским, который не думал о нашей жизни. И, как ни странно, эти события, которые произошли, — это резкий поворот в лучшую сторону", — отметила женщина.

По её словам, в области заработал гуманитарный центр "Единой России", где люди могут найти то, в чём больше всего нуждаются. Жительница Херсонской области выразила благодарность лично президенту РФ Владимиру Путину и всем россиянам, которые помогают жителям Донбасса и освобождённых территорий Украины.