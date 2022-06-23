Украине напомнили, по сколько лет страны-кандидаты ждут вступления в ЕС

Премьер Албании Эди Рама обратился к украинцам с советом не питать ложных иллюзий по поводу ожидаемого получения статуса кандидата в Евросоюз. Он напомнил, что Северная Македония уже 17 лет находится в статусе кандидата на вступление в ЕС и ждёт своего часа, в то время как Албания — около девяти.

"Мы приветствуем Украину, это хорошо — предоставить статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счёт", — сказал он перед началом саммита ЕС – Западные Балканы.