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Опубликовано 23 июня 2022, 13:18

Украине напомнили, по сколько лет страны-кандидаты ждут вступления в ЕС

Премьер Албании посоветовал Украине не питать иллюзий из-за статуса кандидата в ЕС

Премьер Албании Эди Рама обратился к украинцам с советом не питать ложных иллюзий по поводу ожидаемого получения статуса кандидата в Евросоюз. Он напомнил, что Северная Македония уже 17 лет находится в статусе кандидата на вступление в ЕС и ждёт своего часа, в то время как Албания — около девяти.

"Мы приветствуем Украину, это хорошо — предоставить статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счёт", — сказал он перед началом саммита ЕС – Западные Балканы.

Албанский президент также отметил, что официальная София блокирует начало переговоров о вступлении в ЕС Тираны и Скопье. По его мнению, данная позиция является настоящим "позором".

ЕС собирается дать Украине и Молдавии статус кандидата 23–24 июня
ЕС собирается дать Украине и Молдавии статус кандидата 23–24 июня

Напомним, что ранее Еврокомиссия рекомендовала присвоить Украине и Молдавии статус кандидата в члены ЕС, а Грузии отказала, призвав Тбилиси более тщательно поработать над политическими реформами и консолидацией общества.

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Getty Images / Soeren Stache — Pool

Николь Вербер
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