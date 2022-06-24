Захарова "помогла" шведским активистам проследить связи Греты Тунберг

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала подборку связей Греты Тунберг с западными политиками в ответ на требование шведских активистов расследовать контакты экоактивистки с российскими НПО.

"Прочитала удивительную новость: группа шведских активистов требует расследовать связи Греты Тунберг с российской НПО, финансируемой непосредственно из бюджета МИД России. Чтобы помочь "шведским активистам", публикую подборку связей Греты Тунберг", — написала она в телеграм-канале.

Так, в подборке среди прочего размещена публикация президента США Джо Байдена в "Твиттере", которую он опубликовал в 2019 году, когда был только кандидатом на должность главы страны. Там говорится о том, что Тунберг вдохновила миллионы людей, побудила молодёжь руководить движением за перемены по всему миру. В 2020 году принц Уэльский на Всемирном экономическом форуме в Давосе встретился с мировыми лидерами, политиками, а также с экоактивисткой.

В 2019 году состоялась встреча Тунберг с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В "Твиттере" он поблагодарил экоактивистку за вдохновение детей, побуждение прилагать больше усилий. В том же году с ней встретился и президент Франции Эмманюэль Макрон. А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул в публикации, что такие люди, как Тунберг, стали вдохновителями борьбы с изменением климата по всему миру.

Кристин Лагард, которая в 2019 году занимала должность директора – распорядителя МВФ, писала в "Твиттере", что такая молодёжь по всему миру, как Тунберг, позволяет смотреть ей на будущее с оптимизмом. А по словам председателя Правительства Испании Педро Санчеса, экоактивистка даёт надежду. Вместе с тем российское внешнеполитическое ведомство разместило фотографии Тунберг с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, экс-президентом США Бараком Обамой, итальянским премьером Марио Драги и бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Неужели это всё "финансировалось непосредственно из бюджета МИД России"? Или, просто наигравшись в девочку и заигравшись с зелёной экономикой, западные режимы приступили к сливу и того и другого?" — задалась вопросами Захарова.

Она подчеркнула, что ответы на них нужны для объяснения россиянам, почему власти западных государств хотят вернуть к работе угольные электростанции, закрытые из-за отказа использовать загрязняющее атмосферу ископаемое топливо.