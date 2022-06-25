Иордания выступила за создание аналога НАТО на Ближнем Востоке
Король Иордании поддержал идею о создании аналога НАТО на Ближнем Востоке
Иорданский король Абдалла II высказался в пользу создания на Ближнем Востоке военного альянса вроде НАТО. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.
"Я буду одним из первых, кто поддержит ближневосточное НАТО", — сказал Абдалла II.
По словам короля, он хотел бы, чтобы в этот альянс вошло как можно больше стран региона. Монарх считает при этом, что цель такого военного блока должна быть конкретной, видение его роли — чётким.
Вместе с тем Иорданию он назвал партнёром НАТО: они "активно сотрудничают" на протяжении десятилетий.
Ранее Лайф рассказывал, что депутат Матвейчев назвал НАТО "раковой опухолью на теле планеты". По словам парламентария, альянс просто использует страны, чтобы разместить на их территории военные объекты наступательного характера.
ТАСС / AP / Jacquelyn Martin