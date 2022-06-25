Иордания выступила за создание аналога НАТО на Ближнем Востоке

Иорданский король Абдалла II высказался в пользу создания на Ближнем Востоке военного альянса вроде НАТО. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.

"Я буду одним из первых, кто поддержит ближневосточное НАТО", — сказал Абдалла II.

По словам короля, он хотел бы, чтобы в этот альянс вошло как можно больше стран региона. Монарх считает при этом, что цель такого военного блока должна быть конкретной, видение его роли — чётким.

Вместе с тем Иорданию он назвал партнёром НАТО: они "активно сотрудничают" на протяжении десятилетий.