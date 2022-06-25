WP: В единстве Запада по ситуации на Украине наметился раскол

В единстве западных стран по ситуации на Украине, которое сформировалось в первые дни после начала российской военной спецоперации, теперь видны признаки раскола. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

Авторы публикации напоминают, как в марте Запад "на удивление проявлял единство" по отношению к происходящему на Украине. Сейчас же президенту США приходится готовиться к саммитам "Большой семёрки" на фоне "гораздо более мрачной ситуации".

"Прежнее единство западных стран демонстрирует признаки раскола, трещины появляются между теми, кто выступает за скорейшее достижение мира путём переговоров, и теми, кто хочет позволить Украине воевать столько, сколько потребуется для возвращения своей территории", — отмечается в статье.

Авторы пишут, что конфликт на Украине ощутимо ударил по мировой экономике. Резкий рост цен на топливо во многих странах затрудняет введение новых санкций против нефтяного сектора России.

"Ситуация складывается против Украины и в пользу России, учитывая характер сражения на данном этапе", — отметил президент нью-йоркского Совета по международным отношениям, бывший глава Бюро политического планирования Госдепартамента США Ричард Хаас.