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Регион
Опубликовано 25 июня 2022, 04:24
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WP: В единстве Запада по ситуации на Украине наметился раскол

В единстве западных стран по ситуации на Украине, которое сформировалось в первые дни после начала российской военной спецоперации, теперь видны признаки раскола. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

Авторы публикации напоминают, как в марте Запад "на удивление проявлял единство" по отношению к происходящему на Украине. Сейчас же президенту США приходится готовиться к саммитам "Большой семёрки" на фоне "гораздо более мрачной ситуации".

"Прежнее единство западных стран демонстрирует признаки раскола, трещины появляются между теми, кто выступает за скорейшее достижение мира путём переговоров, и теми, кто хочет позволить Украине воевать столько, сколько потребуется для возвращения своей территории", — отмечается в статье.

Авторы пишут, что конфликт на Украине ощутимо ударил по мировой экономике. Резкий рост цен на топливо во многих странах затрудняет введение новых санкций против нефтяного сектора России.

Германия и Франция захотели держаться подальше от украинского кризиса
Германия и Франция захотели держаться подальше от украинского кризиса

"Ситуация складывается против Украины и в пользу России, учитывая характер сражения на данном этапе", — отметил президент нью-йоркского Совета по международным отношениям, бывший глава Бюро политического планирования Госдепартамента США Ричард Хаас.

А ранее Лайф сообщал, что китайский обозреватель У Синьбо предрёк разделение мира на блоки из-за Украины. Введение Западом многочисленных санкций в отношении Москвы подрывает сложившиеся правила. Влияние этих мер на миропорядок станет огромным и долгосрочным, полагает публицист.

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Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев
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