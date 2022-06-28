Деятельность двух шведских организаций признана нежелательной в России

Деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института признана нежелательной на территории РФ. Об этом в российском МИД заявили временному поверенному в делах королевства Юханнесу Даниэльссону.

"28 июня в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в РФ Ю. Даниэльссон, которому было заявлено о том, что любая деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории РФ является нежелательной и её надлежит незамедлительно прекратить", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД предупредили, что, если дипломатические и консульские учреждения Швеции продолжат продвигать проекты этих организаций на территории России, их сотрудники будут объявлены персонами нон гранта. По данным ведомства, в последнее время проекты указанного агентства и института направлены не на развитие двустороннего гуманитарного и природоохранного сотрудничества, а фокусируются на стремлении дестабилизировать российское общество.