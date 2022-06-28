Песков: СКР собирает доказательства актов геноцида в Донбассе со стороны Украины

Россия собирает доказательства актов терроризма и геноцида в отношении жителей Донбасса со стороны Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он уточнил, что данный вопрос курирует Следственный комитет РФ совместно с коллегами из Л/ДНР.

"Наши следователи, а также следственные органы ДНР, ЛНР выполняют следственные действия. Работает очень много специалистов, гигантский объём работы. Результатом этой работы призван стать свод доказательств именно актов, которые граничат с актами терроризма, с актами геноцида, в отношении жителей упомянутых республик", — сказал он.