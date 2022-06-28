Неймар может покинуть "Пари Сен-Жермен" нынешним летом

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар может покинуть французский клуб в ходе летнего трансферного окна. Об этом информирует El Pais.

Сообщается, что на днях прошла встреча руководства ПСЖ с представителями Неймара. На ней было заявлено о том, что клуб не рассчитывает на бразильского футболиста в следующем сезоне.

30-летний форвард играет за "Пари Сен-Жермен" с 2017 года. В составе клуба он стал четырёхкратным чемпионом Франции, выиграл три Кубка страны, два Кубка лиги и два национальных Суперкубка.