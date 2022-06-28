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Регион
Опубликовано 28 июня 2022, 14:05

Неймар может покинуть "Пари Сен-Жермен" нынешним летом

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар может покинуть французский клуб в ходе летнего трансферного окна. Об этом информирует El Pais.

Сообщается, что на днях прошла встреча руководства ПСЖ с представителями Неймара. На ней было заявлено о том, что клуб не рассчитывает на бразильского футболиста в следующем сезоне.

Неймар рассказал о своей самой большой мечте
Неймар рассказал о своей самой большой мечте

30-летний форвард играет за "Пари Сен-Жермен" с 2017 года. В составе клуба он стал четырёхкратным чемпионом Франции, выиграл три Кубка страны, два Кубка лиги и два национальных Суперкубка.

В прошлом сезоне Неймар провёл за парижскую команду 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал восемь результативных передач.

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ФК ПСЖ

Роман Фейгин
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