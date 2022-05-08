Неймар рассказал о своей самой большой мечте

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" заявил, что готовится как физически, так и морально к её воплощению в жизнь.

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар заявил, что самая большая мечта — победа в чемпионате мира в 2022 году в Катаре. Он выразил надежду, что национальная команда выиграет.

"Это моя самая большая мечта. Я хотел выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ в этом году, но, к сожалению, этого не произошло. Я не хочу упустить эту возможность выиграть чемпионат мира", — цитирует Неймара Goal.com.

Неймар заявил, что готовится как физически, так и морально, чтобы всё прошло, как он хочет. Нападающий заверил, что знает, как работает лига. В связи с этим, по словам футболиста, он не может дать победе ускользнуть от него в этот раз.

Сборная Бразилии является пятикратным чемпионом мира. В Катаре подопечные Тите сыграют на групповом этапе с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Неймар в этом сезоне сыграл за ПСЖ в 20 матчах, в которых отметился 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами.