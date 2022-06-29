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Регион
Опубликовано 29 июня 2022, 03:51

С россиян захотели снять часть автомобильных штрафов

В Госдуме предлагают перестать штрафовать россиян за невключённые поворотники и грязные номера

В Госдуму внесён законопроект, который предполагает замену штрафов за незначительные нарушения — такие, как невключённые поворотники или грязные номера, — на предупреждение. Об этом со ссылкой на соответствующий проект закона пишет газета "Известия".

"В частности, речь идёт о наказании за грязный номер, забытые дома права или документы на машину, невключённый указатель поворота. Кроме того, только предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями", — пишет издание.

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В пояснительной записке к документу говорится, что внесение поправок — вынужденная мера. Если следовать всем условиям, которые запрещают эксплуатацию транспортных средств, Россия рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автотранспорта. Автор законопроекта — депутат Госдумы Николай Новичков — полагает, что пора снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям. Таким образом, порядок, который сейчас регламентируется указаниями ГИБДД, будет закреплён в законе. Законопроект предполагает также полный отказ от штрафов за управление коммерческим транспортом, не прошедшим техосмотр.

"Отказ от наказания по ч.1.1 ст. 12.5 является прямым следствием нехватки пунктов технического осмотра, в которых можно было бы осуществить технический осмотр ряда видов коммерческого транспорта (автобусы, троллейбусы, грузовики и проч.)", — сказано в пояснительной записке.

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В результате такая техника в ряде регионов фактически эксплуатируется без оформления диагностической карты, приводя к нарушению положений Кодекса об административных правонарушениях, утверждает автор законопроекта.

Ранее, напомним, в Москве вынесли первый приговор злостному нарушителю ПДД, повторно выехавшему на встречку. Виновного лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортом на три года и назначили ему штраф в размере 200 тысяч рублей.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Иван Косицын
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