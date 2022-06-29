С россиян захотели снять часть автомобильных штрафов

В Госдуму внесён законопроект, который предполагает замену штрафов за незначительные нарушения — такие, как невключённые поворотники или грязные номера, — на предупреждение. Об этом со ссылкой на соответствующий проект закона пишет газета "Известия".

"В частности, речь идёт о наказании за грязный номер, забытые дома права или документы на машину, невключённый указатель поворота. Кроме того, только предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями", — пишет издание.

В пояснительной записке к документу говорится, что внесение поправок — вынужденная мера. Если следовать всем условиям, которые запрещают эксплуатацию транспортных средств, Россия рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автотранспорта. Автор законопроекта — депутат Госдумы Николай Новичков — полагает, что пора снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям. Таким образом, порядок, который сейчас регламентируется указаниями ГИБДД, будет закреплён в законе. Законопроект предполагает также полный отказ от штрафов за управление коммерческим транспортом, не прошедшим техосмотр.

"Отказ от наказания по ч.1.1 ст. 12.5 является прямым следствием нехватки пунктов технического осмотра, в которых можно было бы осуществить технический осмотр ряда видов коммерческого транспорта (автобусы, троллейбусы, грузовики и проч.)", — сказано в пояснительной записке.

В результате такая техника в ряде регионов фактически эксплуатируется без оформления диагностической карты, приводя к нарушению положений Кодекса об административных правонарушениях, утверждает автор законопроекта.