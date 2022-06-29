Госдума одобрила закон о контроле за деятельностью иноагентов

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". В документ входят как уже существующие в российском законодательстве нормы, так и ряд новых положений.

В частности, этот закон устанавливает, что иностранным агентом в России является лицо, которое получило поддержку из-за рубежа или находится под иностранным влиянием, и при этом оно ведёт политическую деятельность на территории РФ, целенаправленно собирает информацию о военной и военно-технической деятельности страны или распространяет секретные материалы.

Согласно документу, иностранными агентами не будут признаваться российские органы публичной власти, политические партии, госкорпорации, а также религиозные объединения.