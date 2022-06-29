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Опубликовано 29 июня 2022, 14:16

Госдума одобрила закон о контроле за деятельностью иноагентов

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". В документ входят как уже существующие в российском законодательстве нормы, так и ряд новых положений.

В частности, этот закон устанавливает, что иностранным агентом в России является лицо, которое получило поддержку из-за рубежа или находится под иностранным влиянием, и при этом оно ведёт политическую деятельность на территории РФ, целенаправленно собирает информацию о военной и военно-технической деятельности страны или распространяет секретные материалы.

Согласно документу, иностранными агентами не будут признаваться российские органы публичной власти, политические партии, госкорпорации, а также религиозные объединения.

Медведев призвал перестать миндальничать с иноагентами и навести порядок
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Ранее депутат Василий Пискарёв объяснил, что закон о контроле за иногентами необходим для защиты детей от негативного западного влияния. По его словам, НКО, признанные в России иностранными агентами, в материалах для подростков оправдывают наркопотребление, пропагандируют нетрадиционные семейные отношения и пытаются вовлечь детей в несанкционированные акции.

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Flickr / Ministry

Александра Васильева
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