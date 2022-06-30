Почему "Мисс Марвел" не удастся обойти "Очень странные дела" Оглавление Герои — девочки-подростки и их проблемы Музыка и стиль 80-х Бюджет Пять причин провала "Мисс Марвел" Американские сериалы захватили обычные на первый взгляд подростки-супергерои. Как пакистанская школьница из Джерси стала "Мисс Марвел" и почему она не сможет повторить успех "Очень странных дел". 8666 8666 Обложка © Netflix, Marvel

Уже в эту пятницу, 1 июля, на Netflix выйдет заключительная часть четвёртого сезона сериала "Очень странные дела", который захватил пальму первенства в линейке онлайн-платформы, пожалуй, впервые со времён "Игры престолов" и "Игры в кальмара". Создатели шоу сделали ставку на любовь зрителей к подростковым ромкомам, фильмам про супергероев и ностальгии по 80-м.

Аналогичный подход решили применить и в "Диснее". Героиней нового сериала по мотивам комиксов Marvel стала обычная школьница из Джерси-Сити Камала Хан, которая мечтает стать супергероем. Однако ни пакистанское происхождение, ни яркие индийские песни и танцы не помогут ей победить свою сверстницу Одиннадцать из маленького городка Хоукинс. Слишком ярко считывается дублирование приёмов, успевших стать популярными: обращение к теме 80-х, инфантильность и уход в собственные миры, но, увы, популяризация ислама недотягивает до ностальгии по настоящей двадцатилетке накануне нового тысячелетия.

Ещё один стержень ностальгии — обращение к теме страшного Советского Союза по лекалам Голливуда, когда русские были смертельно опасны и прямо по-звягински чернушны. "Мисс Марвел" смотрит немного в другую сторону — вглубь мигрантских кварталов новой Америки, где и враги-то не так увлекательно кошмарны, и приключения выглядят как ситком англоязычных смешариков.

Герои — девочки-подростки и их проблемы

Видео © Официальный трейлер "Очень странные дела"

С самого начала зрители заметили несколько совпадений между двумя новыми сериалами. Оба шоу не только посвящены девочкам-подросткам и их взаимоотношениям с противоположным полом, но и в обоих случаях главные героини обладают сверхъестественными способностями. А кроме того, и Камала, и Одиннадцать, несмотря на свою суперсилу, испытывают одинаковые проблемы в общении со сверстниками и родными.

Музыка и стиль 80-х

Похожи сериалы и по стилистике: здесь много музыки и ярких запоминающихся образов. "Очень странные дела" активно эксплуатируют моду на 80-е, а "Мисс Марвел" — любовь к южноазиатской культуре: индийской музыке и национальным танцам.

Видео © Официальный трейлер "Мисс Марвел"

Бюджет

Кроме того, стоимость обоих проектов уже сопоставима с большим кино. Например, на четвёртый сезон "Очень странных дел" Netflix потратил почти 270 млн долларов, а новые сериалы Marvel обходятся примерно в 150–200 млн долларов, как и полнометражные фильмы киновселенной. А значит, и спецэффекты в обоих проектах обещают быть на уровне голливудских блокбастеров. Те же братья Даффер признавались, что в финальном эпизоде "Очень странных дел" больше спецэффектов, чем во всём третьем сезоне шоу.

Фото © Netflix

Несмотря на то что американские критики уже направо и налево расхваливают новый свежий продукт Marvel, называя "Мисс Марвел" новым по-настоящему свежим дополнением киновселенной, сериал стал наименее просматриваемым. И уж точно он не сможет повторить успеха Одиннадцати и её друзей. Так в чём же проблема нового хита Disney?

Пять причин провала "Мисс Марвел"

Первым и самым главным проигрышем нового сериала стала главная героиня шоу Камала Хан. Было бы наивным ожидать, что зритель купится на абсолютно неизвестного широкой публике супергероя. И если предыдущий сериал — "Лунный рыцарь" — в этой ситуации вырулил за счёт голливудских звёзд — Оскара Айзека и Итана Хоука, то о существовании Имани Веллани до "Мисс Марвел" подозревали немногие.

Фото © Marvel

Во-вторых, сериал слишком ориентирован на определённую публику. Он рассчитан исключительно на молодёжь, причём основной упор сделан на американских подростков мусульманского происхождения. Согласитесь, традиционные походы в мечеть и проблемы бывших британских колоний в южной Азии далеко не всем будут интересны. Тут не только любые спецэффекты, но и даже зажигательные индийские танцы и песни не помогут.

Кроме того, не всем придётся по душе и главный посыл "Мисс Марвел": супергероем может быть каждый. Всё же мы привыкли равняться на лучших, а здесь в качестве примера для подражания зрителю предлагают проблемного подростка из семьи мигрантов из Пакистана.

Есть претензии и к маркетингу: изначально все трейлеры отнюдь не раскрывали качество сериала. И только оценки критиков каким-то образом исправили ситуацию. Сериал высоко оценили на Rotten Tomatoes и IMDb. "Disney+ представил новую героиню, косплеящую супергероев и похожую на обычного современного подростка. И это то, что было нужно", — оценили премьеру в IndieWire.

И, наконец, Disney не только выпустил сериал одновременно с другим своим рейтинговым проектом "Оби-Ван Кеноби" с Юэном Макгрегором в главной роли, но показ сериала также совпал с выходом четвёртого сезона "Очень странных дел". Поэтому неудивительно, что зрители предпочли ему просмотр других проектов. Всё же мы пока с вами не супергерои и не можем посмотреть все фильмы сразу.

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Авторы Сергей Изотов