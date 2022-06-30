Вступление Финляндии и Швеции в НАТО сочли стратегической ошибкой

Финляндия и Швеция сделали стратегическую ошибку, решив вступить в НАТО. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев. По его словам, сохранять нейтралитет в современном мире — весьма выгодная политика для государств.

"В XXI веке лучший способ обезопасить своё государство — это оставаться в нейтральном статусе, то есть не вступать ни в какие военно-политические блоки. Швеция и Финляндия до недавнего времени придерживались такого курса", — объяснил эксперт.

Гуреев отметил, что Москва будет отвечать зеркально в случае размещения натовского вооружения на территории данных стран. При этом политолог подчеркнул, что до сегодняшнего момента Хельсинки и Стокгольму ничего не угрожало. Сейчас же в случае предполагаемого конфликта между РФ и США они будут вовлечены в боевые действия.