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Опубликовано 30 июня 2022, 20:20

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО сочли стратегической ошибкой

Политолог Гуреев назвал стратегической ошибкой вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция сделали стратегическую ошибку, решив вступить в НАТО. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев. По его словам, сохранять нейтралитет в современном мире — весьма выгодная политика для государств.

"В XXI веке лучший способ обезопасить своё государство — это оставаться в нейтральном статусе, то есть не вступать ни в какие военно-политические блоки. Швеция и Финляндия до недавнего времени придерживались такого курса", — объяснил эксперт.

Гуреев отметил, что Москва будет отвечать зеркально в случае размещения натовского вооружения на территории данных стран. При этом политолог подчеркнул, что до сегодняшнего момента Хельсинки и Стокгольму ничего не угрожало. Сейчас же в случае предполагаемого конфликта между РФ и США они будут вовлечены в боевые действия.

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А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса к любым последствиям вступления Финляндии и Швеции в организацию. Он также отметил, что блок принял во внимание заявления российских властей о том, что это расширение "не сильно меняет ситуацию".

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Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Наталья Исакова
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