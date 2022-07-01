В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров предложил отменить для пенсионеров выплату пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минтруда Антона Котякова.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в том случае, если оно было получено ими в результате наследования", — говорится в обращении.

Как указал парламентарий, по законодательству россияне должны уплатить пошлину в размере двух тысяч рублей за регистрацию собственности на недвижимое имущество. В том числе эту обязанность выполняют и пенсионеры при вступлении в наследство после смерти супруга или супруги. По словам Фёдорова, для них две тысячи рублей — существенные деньги. Тем более, продолжил он, на фоне других трат, которые связаны с оформлением передаваемого в наследство имущества после смерти родственника.