Посол ЛНР сообщил о продвижении союзных войск по Лисичанску

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что прилегающие к Лисичанску южные и восточные территории находятся под контролем союзных войск, а военные продолжают продвигаться в центр города сразу с нескольких направлений.

"Наступление на Лисичанск и продвижение внутри Лисичанска уже идёт с четырёх направлений: с юга, в районе завода РТИ (резинотехнических изделий), союзные войска не только продвинулись в город, но и провели зачистку близлежащих кварталов. С севера — со стороны стекольного завода "Пролетарий" — также активно развивается наступление. Миротворческие войска продвинулись вглубь городской застройки примерно на три-четыре квартала", — сказал Мирошник.

Также, по словам дипломата, на правом берегу Северского Донца был сформирован плацдарм с центром в районе вертолётной площадки. С этой позиции войска широким фронтом направляются в сторону центра Лисичанска. В это же время навстречу движется группа со стороны шахты Мельникова, добавил посол.