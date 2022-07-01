Школьники и студенты сами выберут название и гимн нового молодёжного движения в России

В одной из поправок к законопроекту о новом молодёжном движении "Большая перемена" предлагается оставить его без названия, а наименование выберут сами участники до конца 2022 года. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

"Первая поправка касалась названия организации. Предлагается сегодня поддержать поправку об исключении из законопроекта названия "Большая перемена" для того, чтобы название определили сами дети на съезде", — уточнил он в разговоре с журналистами.

Парламентарий отметил, что школьникам и студентам также предлагается придумать движению гимн и символику, включая кричалки, песни и так далее.