Более 75 российских самолётов задержаны за рубежом
В Минтрансе заявили о задержании 77 российских самолётов за рубежом
77 российских самолётов задержано за рубежом по состоянию на 1 июля. Об этом заявил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев.
"На сегодня хочу вам сказать, что машин 77. Одну машину нам удалось вернуть. Мы боремся за каждый самолёт", — сказал он в ходе общения с журналистами.
Как ранее сообщал Лайф, названо число стран, куда сегодня летают авиакомпании из России. По словам Савельева, пока осуществляются вылеты по 11 зарубежным направлениям. При этом в нашу страну летают 32 зарубежные авиакомпании из 22 государств.
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