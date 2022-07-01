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Регион
Опубликовано 1 июля 2022, 13:11

Более 75 российских самолётов задержаны за рубежом

В Минтрансе заявили о задержании 77 российских самолётов за рубежом

77 российских самолётов задержано за рубежом по состоянию на 1 июля. Об этом заявил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев.

"На сегодня хочу вам сказать, что машин 77. Одну машину нам удалось вернуть. Мы боремся за каждый самолёт", — сказал он в ходе общения с журналистами.

В России могут разобрать на запчасти иностранные самолёты
В России могут разобрать на запчасти иностранные самолёты

Как ранее сообщал Лайф, названо число стран, куда сегодня летают авиакомпании из России. По словам Савельева, пока осуществляются вылеты по 11 зарубежным направлениям. При этом в нашу страну летают 32 зарубежные авиакомпании из 22 государств.

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Pixabay

Никита Осипов
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