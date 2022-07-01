Более 75 российских самолётов задержаны за рубежом

77 российских самолётов задержано за рубежом по состоянию на 1 июля. Об этом заявил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев.

"На сегодня хочу вам сказать, что машин 77. Одну машину нам удалось вернуть. Мы боремся за каждый самолёт", — сказал он в ходе общения с журналистами.