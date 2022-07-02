В Швеции захотели снизить зависимость от газа из РФ с помощью ветра

В Стокгольме задумались о "скорейшем снижении" зависимости от российского газа. Министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар предложил сделать это, заменив ископаемые ресурсы энергией ветра. Таким образом он ответил на высказывание депутата Джамаля Эль-Хаджа о необходимости облегчить экономическое положение жителей страны, которые используют газ для отопления домов, пишет RT.

Фарманбар объяснил, что ранее стоимость этого топлива в мире была предсказуемой, но начиная с осени 2021 года ситуация изменилась. Министр привёл различные данные прогноза Шведского энергетического агентства, доказывающие долговечность высоких цен на газ.

В этой связи, продолжил он, Правительство Швеции считает, что необходимо как можно скорее избавиться от зависимости от газа из России. Это нужно по соображениям, связанным с климатом и безопасностью, считает Фарманбар.

"По мнению министра, сократить объём поставок газа из России можно с помощью ускорения темпов энергетического перехода и замены ископаемых ресурсов альтернативами, например энергией ветра и ядерной энергией", — указывается в материале RT.

Подобные заявления западных политиков первый зампреда Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананский назвал смешными. По его мнению, это похоже на марафон желающих отказаться от газа из РФ в ущерб своей стране, гражданам и компаниям.

"В Швеции, конечно, можно построить ветряные мельницы и приливные станции. Но, во-первых, их КПД намного ниже. Во-вторых, на воплощение таких проектов уходят годы, иногда даже десятилетия", — добавил Ананский.

Он объяснил, что в нынешней ситуации альтернативой топливу из РФ является только американский сжиженный природный газ, за который европейцам придётся платить гораздо больше. К тому же для его получения нужна соответствующая инфраструктура. Поэтому Ананский не думает, что подобные намерения реализуются. Даже если Швеция откажется от небольших процентов, говорить о полном отказе от российского топлива в ближайшие пять-семь лет невозможно.