Госдума приняла закон о слиянии ПФР и ФСС в единый Социальный фонд РФ

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о слиянии Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования РФ (ФСС) в единый фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России). Об итогах рассмотрения сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Изменения облегчат работодателям процедуру уплаты страховых взносов и сдачи отчётности. А рядовым гражданам будет проще получать социальные выплаты: они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению. После слияния фондов граждане, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ и получать все услуги по принципу "одного окна".