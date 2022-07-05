Госдума приняла закон о слиянии ПФР и ФСС в единый Социальный фонд РФ
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о слиянии Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования РФ (ФСС) в единый фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России). Об итогах рассмотрения сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Изменения облегчат работодателям процедуру уплаты страховых взносов и сдачи отчётности. А рядовым гражданам будет проще получать социальные выплаты: они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению. После слияния фондов граждане, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ и получать все услуги по принципу "одного окна".
Напомним, 29 июня Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о слиянии Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования РФ (ФСС) в единый фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России). В нём будет ликвидирован наблюдательный совет, который, как объясняется, дублировал функции правления. А в правлении, в свою очередь, будет увеличено представительство Госдумы и Совфеда.
ТАСС / Владислав Шатило