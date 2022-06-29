Госдума во втором чтении приняла законопроект о слиянии ПФР и ФСС
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о слиянии Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования РФ (ФСС) в единый фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России).
Согласно внесённым в ходе второго чтения поправкам, в Социальном фонде России ликвидируется наблюдательный совет, который, как объясняется, дублировал функции правления. А в правлении, в свою очередь, будет увеличено представительство Госдумы и Совфеда.
Ранее Лайф рассказал, что в России с 1 июля вступают в силу законы, касающиеся пенсий и налогообложения. Так, с июля для получения бесплатной медпомощи необязательно иметь при себе полис ОМС, достаточно показать паспорт. Также вступит в силу закон, защищающий пенсионные накопления.
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