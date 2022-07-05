Госдума одобрила поправку об отечественном магазине мобильных приложений
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила создание отечественного магазина мобильных приложений. Поправка вносится ко второму чтению законопроекта об усилении защиты персональных данных россиян. Документ предполагается дополнить пунктом о сервисе, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.
В отечественном магазине приложений будет загружаться программное обеспечение из перечня, утверждаемого "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий". Как отметили авторы инициативы, создание такого сервиса не потребует привлечения средств бюджетной системы РФ.
Сам законопроект разработан в целях усиления защиты прав граждан как субъектов персональных данных на неприкосновенность их частной жизни.
"В настоящее время проблема защищённости персональных данных от несанкционированного доступа неограниченного круга лиц имеет чрезвычайно высокую актуальность. Анализ инцидентов последних лет, когда персональные данные граждан массово попадали в открытый доступ, свидетельствует о недостаточности существующих законодательных механизмов в этом вопросе", — говорится в пояснительной записке к документу.
Напомним, в начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России необходимо создать собственные аналоги Аpp Store и Google Play, потому что эти площадки могут ограничить доступ к скачиванию своих приложений для россиян. Интернет-технолог Никита Прохоров тогда заявил, что российские IT-специалисты могут сделать это достаточно быстро.