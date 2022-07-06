В Госдуме отреагировали на идею Алиханова построить автотрассу в Калининград

Член Комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик поддержал инициативу губернатора Калининградской области Антона Алиханова построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в регион. О реакции на предложение депутат рассказал в беседе с RT.

"Организовать бесперебойное обеспечение Калининградской области — это стратегическая государственная задача. <...> Я полностью согласен с губернатором Калининградской области в том, что регион должен быть связан с Россией прочными транспортными узами", — заявил он.

По словам парламентария, сейчас прослеживается возрастающее давление Запада на Россию в отношении отдалённых регионов страны. Белик подчеркнул, что строительство дороги, на которую "не посягнёт западный режим", является важнейшей задачей для государства.

Как отметил депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник, реализация этого проекта может решить многие проблемы для России. В беседе с "Газетой.ru" он заметил, что разговор о строительстве выделенных дорог идёт на протяжении 30 лет и их создание могло начаться ещё в тот момент, когда президентом России был Борис Ельцин.