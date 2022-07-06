Госдума одобрила закон о российском движении детей и молодёжи

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект "О российском движении детей и молодёжи". Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Целями организации, название которой предстоит выбрать участникам движения, станут: содействие проведению госполитики в интересах детей и молодёжи; участие в их воспитании, профессиональной ориентации, организации досуга; создание возможностей для всестороннего развития и самореализации ребят, а также подготовка детей и молодёжи к полноценной жизни в обществе.