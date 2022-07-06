Госдума одобрила закон о российском движении детей и молодёжи
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект "О российском движении детей и молодёжи". Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Целями организации, название которой предстоит выбрать участникам движения, станут: содействие проведению госполитики в интересах детей и молодёжи; участие в их воспитании, профессиональной ориентации, организации досуга; создание возможностей для всестороннего развития и самореализации ребят, а также подготовка детей и молодёжи к полноценной жизни в обществе.
Как говорится в пояснительной записке к документу, возглавить наблюдательный совет движения может президент России Владимир Путин. А участниками смогут стать школьники от шести лет, студенты техникумов и колледжей.
Напомним, что соответствующий законопроект был внесён группой депутатов и сенаторов в Госдуму ещё 19 мая, в День пионерии. В первом чтении документ был принят 7 июня, во втором чтении его одобрили 5 июля.
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