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Регион
Опубликовано 6 июля 2022, 17:14
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Депутат Госдумы Макаров госпитализирован с ковидом

Андрей Макаров. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Андрей Макаров. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров госпитализирован с ковидом. По данным SHOT, состояние депутата оценивается как средней степени тяжести.

67-летнего Макарова положили в отделение ревматологии 52-й ГКБ в Москве.

Песков: В Кремле пока сохраняются антиковидные меры
Песков: В Кремле пока сохраняются антиковидные меры

А ранее в России официально отменили все антиковидные ограничения, в том числе действие масочного режима, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. Тем не менее эксперты призывают россиян не терять бдительность и продолжать прививаться, тем более что в ВОЗ допускают рост заболеваемости коронавирусом в России этим летом.

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Александра Вишнякова
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