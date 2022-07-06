Депутат Госдумы Макаров госпитализирован с ковидом
Андрей Макаров. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров госпитализирован с ковидом. По данным SHOT, состояние депутата оценивается как средней степени тяжести.
67-летнего Макарова положили в отделение ревматологии 52-й ГКБ в Москве.
А ранее в России официально отменили все антиковидные ограничения, в том числе действие масочного режима, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. Тем не менее эксперты призывают россиян не терять бдительность и продолжать прививаться, тем более что в ВОЗ допускают рост заболеваемости коронавирусом в России этим летом.