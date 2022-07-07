Волонтёры доставили гуманитарные наборы в психоневрологический интернат под Харьковом

Волонтёры "Молодой гвардии" и "Волонтёрской роты" посетили Купянский психоневрологический интернат в Харьковской области, где на постоянной основе проходит лечение порядка 150 человек. Только за последние две недели в учреждение поступило ещё 44 пациента из расположенного неподалёку Изюма. Волонтёры доставили в интернат гуманитарные наборы, в которых очень нуждались пациенты и сотрудники.

"Спасибо, что помогаете нашим ребятам, нашим подопечным. Были перебои с продуктами, не хватало даже картошки", — рассказывает сотрудница интерната.