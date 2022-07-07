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Опубликовано 7 июля 2022, 12:45

Волонтёры доставили гуманитарные наборы в психоневрологический интернат под Харьковом

Волонтёры "Молодой гвардии" и "Волонтёрской роты" посетили Купянский психоневрологический интернат в Харьковской области, где на постоянной основе проходит лечение порядка 150 человек. Только за последние две недели в учреждение поступило ещё 44 пациента из расположенного неподалёку Изюма. Волонтёры доставили в интернат гуманитарные наборы, в которых очень нуждались пациенты и сотрудники.

Видео © Telegram "Молодая гвардия"

"Спасибо, что помогаете нашим ребятам, нашим подопечным. Были перебои с продуктами, не хватало даже картошки", — рассказывает сотрудница интерната.

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А ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак открыл первый в Запорожской области партийный центр гуманитарной помощи. Для этого он лично прибыл в Мелитополь, где также появится детский досуговый центр, в стенах которого заниматься с детьми будут студотряды педагогов.

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Алексей Берковиц
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