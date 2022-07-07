Волонтёры доставили гуманитарные наборы в психоневрологический интернат под Харьковом
Волонтёры "Молодой гвардии" и "Волонтёрской роты" посетили Купянский психоневрологический интернат в Харьковской области, где на постоянной основе проходит лечение порядка 150 человек. Только за последние две недели в учреждение поступило ещё 44 пациента из расположенного неподалёку Изюма. Волонтёры доставили в интернат гуманитарные наборы, в которых очень нуждались пациенты и сотрудники.
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"Спасибо, что помогаете нашим ребятам, нашим подопечным. Были перебои с продуктами, не хватало даже картошки", — рассказывает сотрудница интерната.
А ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак открыл первый в Запорожской области партийный центр гуманитарной помощи. Для этого он лично прибыл в Мелитополь, где также появится детский досуговый центр, в стенах которого заниматься с детьми будут студотряды педагогов.