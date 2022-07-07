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Регион
Опубликовано 7 июля 2022, 15:46

Депутат Белик назвал Джонсона одиозным политиком, который оскорблял русский народ

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал отставку Бориса Джонсона с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии, назвав его одиозным политиком.

"Он был тем одиозным политиком, который, не стесняясь в выражениях, оскорблял русский народ, нашу страну и откровенно нахваливал и натравливал на нас Украину",отметил парламентарий в беседе с RT.

По его мнению, сегодняшний Джонсон — это "апофеоз британского политического истеблишмента" и пример того, как не нужно себя вести во внешней политике.

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Напомним, члены Правительства Британии стали призывать Джонсона к отставке после скандала с бывшим замглавы МИД Кристофером Пинчером, который учинил пьяный дебош в одном из клубов Лондона. Сначала премьер отказывался уйти, и в связи с этим его правительство покинули 50 политиков. Сегодня же, 7 июля, Джонсон официально объявил об отставке с постов премьер-министра и лидера Консервативной партии.

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За последние несколько месяцев это не первый скандал, в который был вовлечён Джонсон. Политик начал терять уважение многих сторонников по партии после доклада о вечеринках с алкоголем во время пандемии. Из-за "культуры пьянства" во время локдауна консерваторы даже провели голосование, на котором всё же выразили вотум доверия премьер-министру.

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Getty Images / Hollie Adams - WPA Pool

Александра Вишнякова
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