Депутат Белик назвал Джонсона одиозным политиком, который оскорблял русский народ
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал отставку Бориса Джонсона с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии, назвав его одиозным политиком.
"Он был тем одиозным политиком, который, не стесняясь в выражениях, оскорблял русский народ, нашу страну и откровенно нахваливал и натравливал на нас Украину", — отметил парламентарий в беседе с RT.
По его мнению, сегодняшний Джонсон — это "апофеоз британского политического истеблишмента" и пример того, как не нужно себя вести во внешней политике.
Напомним, члены Правительства Британии стали призывать Джонсона к отставке после скандала с бывшим замглавы МИД Кристофером Пинчером, который учинил пьяный дебош в одном из клубов Лондона. Сначала премьер отказывался уйти, и в связи с этим его правительство покинули 50 политиков. Сегодня же, 7 июля, Джонсон официально объявил об отставке с постов премьер-министра и лидера Консервативной партии.
За последние несколько месяцев это не первый скандал, в который был вовлечён Джонсон. Политик начал терять уважение многих сторонников по партии после доклада о вечеринках с алкоголем во время пандемии. Из-за "культуры пьянства" во время локдауна консерваторы даже провели голосование, на котором всё же выразили вотум доверия премьер-министру.
Getty Images / Hollie Adams - WPA Pool