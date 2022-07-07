Депутат Белик назвал Джонсона одиозным политиком, который оскорблял русский народ

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал отставку Бориса Джонсона с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии, назвав его одиозным политиком.

"Он был тем одиозным политиком, который, не стесняясь в выражениях, оскорблял русский народ, нашу страну и откровенно нахваливал и натравливал на нас Украину", — отметил парламентарий в беседе с RT.

По его мнению, сегодняшний Джонсон — это "апофеоз британского политического истеблишмента" и пример того, как не нужно себя вести во внешней политике.

Напомним, члены Правительства Британии стали призывать Джонсона к отставке после скандала с бывшим замглавы МИД Кристофером Пинчером, который учинил пьяный дебош в одном из клубов Лондона. Сначала премьер отказывался уйти, и в связи с этим его правительство покинули 50 политиков. Сегодня же, 7 июля, Джонсон официально объявил об отставке с постов премьер-министра и лидера Консервативной партии.