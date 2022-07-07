Джонсон заявил, что Британия продолжит поставлять оружие Украине после его отставки
Великобритания не намерена останавливать поставки вооружения Украине, это решение не зависит от того, кто занимает должность премьер-министра Соединённого Королевства. Об этом сообщила канцелярия главы британского кабмина Бориса Джонсона, который сегодня подал в отставку.
"Премьер-министр разговаривал с президентом Зеленским сегодня днём и вновь заявил о неизменной поддержке Украины со стороны Соединённого Королевства", — говорится в сообщении.
Джонсон в разговоре также отметил "непоколебимую межпартийную британскую поддержку людей Зеленского". Вместе с тем премьер заявил, что Великобритания продолжит поставлять оборонительную помощь так долго, как это необходимо.
Аналогичное обещание Борис Джонсон дал Украине во время пресс-конференции, которая проходила в связи с его решением уйти с должности премьер-министра Великобритании. Он отметил, что продолжит выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина. Во время пресс-конференции политик подчеркнул, что гордится своей работой, упомянув при этом Брексит, борьбу с пандемией коронавируса и поддержку Украины.
Ukrainian Defense Ministry / Handout / Anadolu Agency via Getty Images