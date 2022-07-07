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Опубликовано 7 июля 2022, 14:58

Джонсон заявил, что Британия продолжит поставлять оружие Украине после его отставки

Великобритания не намерена останавливать поставки вооружения Украине, это решение не зависит от того, кто занимает должность премьер-министра Соединённого Королевства. Об этом сообщила канцелярия главы британского кабмина Бориса Джонсона, который сегодня подал в отставку.

"Премьер-министр разговаривал с президентом Зеленским сегодня днём и вновь заявил о неизменной поддержке Украины со стороны Соединённого Королевства", — говорится в сообщении.

Джонсон в разговоре также отметил "непоколебимую межпартийную британскую поддержку людей Зеленского". Вместе с тем премьер заявил, что Великобритания продолжит поставлять оборонительную помощь так долго, как это необходимо.

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Аналогичное обещание Борис Джонсон дал Украине во время пресс-конференции, которая проходила в связи с его решением уйти с должности премьер-министра Великобритании. Он отметил, что продолжит выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина. Во время пресс-конференции политик подчеркнул, что гордится своей работой, упомянув при этом Брексит, борьбу с пандемией коронавируса и поддержку Украины.

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Ukrainian Defense Ministry / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Евгения Колесникова
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