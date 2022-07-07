Джонсон заявил, что Британия продолжит поставлять оружие Украине после его отставки

Великобритания не намерена останавливать поставки вооружения Украине, это решение не зависит от того, кто занимает должность премьер-министра Соединённого Королевства. Об этом сообщила канцелярия главы британского кабмина Бориса Джонсона, который сегодня подал в отставку.

"Премьер-министр разговаривал с президентом Зеленским сегодня днём и вновь заявил о неизменной поддержке Украины со стороны Соединённого Королевства", — говорится в сообщении.

Джонсон в разговоре также отметил "непоколебимую межпартийную британскую поддержку людей Зеленского". Вместе с тем премьер заявил, что Великобритания продолжит поставлять оборонительную помощь так долго, как это необходимо.