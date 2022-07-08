В Госдуме предложили понизить ставку НДС на питьевую воду

В Государственной думе предложили включить бутилированную питьевую воду в перечень социально значимых товаров с пониженной ставкой налога на добавленную стоимость (НДС). Как уточняет RT, с соответствующей инициативой выступил депутат нижней палаты парламента Олег Матвейчев, который обратился с письмом к главе Минпромторга Денису Мантурову.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности включения бутилированной питьевой воды в перечень товаров, в отношении которых применяется льготная 10-процентная ставка НДС, что повысит доступность данной продукции для потребителей", — сказано в сообщении министру.

Сейчас есть перечень социально значимых товаров, на которые установлена льготная ставка 10% НДС. Однако в отношении бутилированной воды, как подчеркнул депутат, применяется стандартная ставка, которая в два раза больше. Матвейчев аргументировал подобную идею и тем, что в жаркую погоду медики рекомендуют больше пить этой жидкости.