В Госдуме предложили понизить ставку НДС на питьевую воду
Депутат Госдумы Матвейчев предложил ввести пониженную ставку НДС на питьевую воду
В Государственной думе предложили включить бутилированную питьевую воду в перечень социально значимых товаров с пониженной ставкой налога на добавленную стоимость (НДС). Как уточняет RT, с соответствующей инициативой выступил депутат нижней палаты парламента Олег Матвейчев, который обратился с письмом к главе Минпромторга Денису Мантурову.
"Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности включения бутилированной питьевой воды в перечень товаров, в отношении которых применяется льготная 10-процентная ставка НДС, что повысит доступность данной продукции для потребителей", — сказано в сообщении министру.
Сейчас есть перечень социально значимых товаров, на которые установлена льготная ставка 10% НДС. Однако в отношении бутилированной воды, как подчеркнул депутат, применяется стандартная ставка, которая в два раза больше. Матвейчев аргументировал подобную идею и тем, что в жаркую погоду медики рекомендуют больше пить этой жидкости.
Ранее Лайф писал, что кабмин утвердил правила ведения реестра отелей для применения льготы по освобождению от НДС. В перечень попадут гостиницы и другие объекты размещения, введённые в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции.
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