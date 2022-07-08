В Госдуме оценили снятие моратория на смертную казнь в ДНР

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев прокомментировал снятие моратория на смертную казнь в Донецкой Народной Республике. Его слова приводит RT.

"Большое количество людей в ДНР говорят о том, что смертная казнь для наёмников, которые приехали туда поохотиться и убивали мирных людей, — более чем мягкое явление", — отметил парламентарий.

Матвейчев считает, что возможность приговорить убийц к смертной казни "как минимум должна быть". Это в первую очередь необходимо для того, чтобы все "охотники за людьми", наёмники и добровольцы знали, что за их действиями последуют суровые наказания.

Лайф уже сообщал, что сегодня Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Высшее наказание начнёт действовать после того, как будет опубликован соответствующий закон.