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Опубликовано 8 июля 2022, 17:32

В Госдуме оценили снятие моратория на смертную казнь в ДНР

Депутат Матвейчев поддержал решение о снятии моратория на смертную казнь в ДНР

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев прокомментировал снятие моратория на смертную казнь в Донецкой Народной Республике. Его слова приводит RT.

"Большое количество людей в ДНР говорят о том, что смертная казнь для наёмников, которые приехали туда поохотиться и убивали мирных людей, — более чем мягкое явление", — отметил парламентарий.

Матвейчев считает, что возможность приговорить убийц к смертной казни "как минимум должна быть". Это в первую очередь необходимо для того, чтобы все "охотники за людьми", наёмники и добровольцы знали, что за их действиями последуют суровые наказания.

Положения о смертной казни в ДНР вступят в силу с 2025 года
Положения о смертной казни в ДНР вступят в силу с 2025 года

Лайф уже сообщал, что сегодня Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Высшее наказание начнёт действовать после того, как будет опубликован соответствующий закон.

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам: они обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Все трое обжаловали вердикт.

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Наталья Исакова
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