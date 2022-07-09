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Регион
Опубликовано 9 июля 2022, 06:38

Мусульман России Путин поздравил с праздником Курбан-байрам

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с одним из главных мусульманских праздников — Курбан-байрамом, который начали отмечать в ночь с 8 на 9 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Курбан-байрам, знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, "несёт в себе глубокий нравственный, духовный смысл", служит единению людей и сбережению непреходящих ценностей: любви, добра и милосердия.

"Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков", — говорится в послании президента.

По мнению Путина, деятельность мусульманской общины России крайне важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе.

Что за праздник Курбан-байрам и что можно и ни в коем случае нельзя делать в Ид аль-Адху
Что за праздник Курбан-байрам и что можно и ни в коем случае нельзя делать в Ид аль-Адху

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца по лунному календарю и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. Напомним, что в связи с отменой коронавирусных ограничений в этом году праздник пройдёт в обычном формате.

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kremlin.ru

Оксана Попова
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