В Минобороны России обвинили ВСУ в минировании дорог под Кривым Рогом

Украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, причём, по его словам, местные жители не были об этом уведомлены.

"В Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населёнными пунктами Красный Под и Радушное, но об этом местное население умышленно не уведомлено", — сказал Мизинцев.

Он предупредил, что из-за этого может пострадать местное население. При этом Киев обвинит Москву в "неизбирательных ударах" и в гибели гражданских, добавил Мизинцев.